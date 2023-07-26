Вже у четвер, 27 липня, до Шахтаря на медогляд має прибути капітан молодіжної збірної Ізраїлю Став Лемкін, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Півфіналіст Євро-2023 підпише контракт з Шахтарем (термін контракту не розкривається) після того, як успішно пройде обстеження. Нинішній клуб Лемкіна, Маккабі Тель-Авів, отримає за свого гравця 1,2 млн євро.

У минулому сезоні 20-річний Став провів 22 матчі за свій Маккабі, результативними діями не відзначався. На Євро-2023 Лемкін зіграв в усіх 5 матчах, допомігши дістатись до півфіналу, де Ізраїль розгромно програв Англії.

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