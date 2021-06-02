Защитник Галатасарая Маркао все же может оказаться в чемпионате Украины.

Шахтер готовится сделать щедрое предложение за 24-летнего бразильца, утверждает Аksam.

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Приоритетом "горняков" был Марлон, однако Сассуоло установил слишком большой ценник на бывшего подопечного Де Дзерби – 35 млн евро. Следующим в шорт-листе оказался Маркао, за которого также придется платить немало. Шахтер якобы готовит для Галатасарая 25 млн евро. Центрбек недавно подписал новый контракт до лета 2024-го, поэтому позиции турок в переговорах будут прочными.

К слову, Маркао провел 42 поединка в сезоне 2020/21, записав в свой актив гол и результативную передачу. Зимой бразильца активно сватали в Динамо, правда, тогда речь шла о более скромных суммах – 10-12 млн евро.

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