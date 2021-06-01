23-летний хавбек не хочет возвращаться в Бразилию в аренду и оставаться без игрового времени в Бенфике, сообщает O Jogo. В сезоне 2020/21 он провел лишь 11 матчей из 53-х (1019 минут во всех турнирах).

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Педринью уже согласовал условия контракта с Шахтером и ждет, когда клубы договорятся о сумме его трансфера. Сейчас Бенфика оценивает полузащитника в 12-15 млн евро, хотя ранее планировала выручить за игрока от 35 до 40 млн евро.

К слову, его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

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