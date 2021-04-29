Донецкий Шахтер всерьез настроен на подписание наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби и может осуществить трансфер двух игроков для нового тренера.

"Горняки" готовы оформить трансферы Филипа Джуричича и Жереми Бога, выступающих в составе Сассуоло. По информации La Gazzetta dello Sport, Де Дзерби желает видеть обоих игроков в новом клубе.

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Портал Transfermarkt оценивает сербского хавбека в 10 млн евро, а вот Бога является одной из главных звезд команды – его оценивают в 22 млн. Шахтер имеет возможность подписать обоих футболистов по сниженной стоимости, поскольку их контракты заканчиваются следующим летом.

К слову, Джуричич провел 29 поединков в текущем сезоне в составе Сассуоло, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста. Бога сыграл за "нероверди" 24 матча, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

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