Де Дзерби в Шахтер: журналист раскрыл зарплату потенциального преемника Каштру
Донецкий клуб все еще настроен назначить Роберто Де Дзерби новым главным тренером.
"Горняки" продолжают работать над назначением итальянского специалиста новым наставником, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
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Шахтер уже предложил контракт Де Дзерби. Потенциальная сделка рассчитана на два года (до 2023 года) и включает в себя зарплату в размере 4 миллионов евро в год. СМИ ранее сообщали, что главным инициатором прихода Роберто в донецкий коллектив выступает Дарио Срна.
Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру.
А вот Шахтер Луиша Каштру потерял шансы на любые трофеи в текущей кампании. Соглашение португальца с "оранжево-черными" завершается уже летом, а медиа прочат ему уход из коллектива.
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