"Горняки" продолжают работать над назначением итальянского специалиста новым наставником, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Де Дзерби – о предложении Шахтера: Провожу бессонные ночи в раздумьях

Шахтер уже предложил контракт Де Дзерби. Потенциальная сделка рассчитана на два года (до 2023 года) и включает в себя зарплату в размере 4 миллионов евро в год. СМИ ранее сообщали, что главным инициатором прихода Роберто в донецкий коллектив выступает Дарио Срна.

Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру.

А вот Шахтер Луиша Каштру потерял шансы на любые трофеи в текущей кампании. Соглашение португальца с "оранжево-черными" завершается уже летом, а медиа прочат ему уход из коллектива.

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