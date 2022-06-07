"Антонио испугался войны, как и все мы. У него 2-летняя дочь. Чтобы пересечь границу и вернуться домой, тренеру пришлось дать ему немного денег, потому что Маркос имел при себе только кредитные карты, но они не работали. Он был там, чтобы играть в футбол, а оказался в мировом конфликте. Теперь он переходит в Лацио, хотя это большой удар для Шахтера. 8 миллионов – это мало. Когда мы его подписывали, то думали, что продадим Антонио за 40 миллионов.

Тренер Шахтера может получить работу в Ювентусе

Лацио также интересуется Майконом, как и Аталанта с Фиорентиной. Майкон был и остается в центре проекта Де Дзерби. Если он считал Майкона ключевым элементом, то у парня есть технико-тактические и профессиональные качества, чтобы быть готовым к прорыву в Серии А.

То же самое с Додо, за которым следит Фиорентина. В декабре мы отказались от большого предложения мюнхенской Баварии, потому что тогда не хотели отпускать его. Еще Соломон – основной игрок, забивший несколько голов в Лиге чемпионов. Торино находится в первом ряду за ним, но есть другие английские клубы и два представителя Серии А, которые "зашевелились". Наконец-то итальянские клубы поняли, что есть возможность вести бизнес с Шахтером", – рассказал Николини в комментарии Tuttomercatoweb.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?