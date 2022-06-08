Донецкий клуб не оставляет попыток проводить игры за пределами страны.

Шахтер работает над возможностью играть свои матчи УПЛ за границей, сообщает Профутбол Digital.

Два клуба УПЛ хотят играть свои матчи за границей, – Бурбас

По информации журналиста Владимира Зверева, "горняки" готовы оплатить все расходы на переезд и проживание своим соперникам. За организацию соревнований за границей дончане готовы отдать часть своих призовых, заработанных за участие в Лиге чемпионов.

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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