"Два клуба УПЛ изучают возможность проведения осенней части нашего чемпионата за границей. Это будет означать полную безопасность, а значит, увеличит шансы на приезд легионеров.

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Решения еще не приняты. Но если удастся их реализовать, то первую половину сезона эти клубы будут проживать в Польше в рамках разрешенной законом подготовки к международным соревнованиям (еврокубкам). Что касается матчей внутреннего чемпионата, то на этот период у данных клубов они будут чисто домашними, на которые они будут привозить к себе украинских соперников.

Сейчас это на уровне идеи отдельных клубов. Но она никак не будет противоречить регламенту, в котором на время военного положения, скорее всего, появится пункт о вероятном частичном проведении внутренних соревнований за пределами страны. Его должны прописать на всякий случай, учитывая военные риски. Этот пункт в сущности и будет гарантией того, что сезон 2022/23 однозначно доиграют при любом развитии ситуации. Будь то на территории Украины или за ее пределами", – написал Бурбас в своем Telegram-канале "BurBuzz".

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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