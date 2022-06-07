Два клуба УПЛ хотят играть свои матчи за границей, – Бурбас
Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас поделился очередным инсайдом по поводу нового сезона чемпионата Украины.
"Два клуба УПЛ изучают возможность проведения осенней части нашего чемпионата за границей. Это будет означать полную безопасность, а значит, увеличит шансы на приезд легионеров.
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Решения еще не приняты. Но если удастся их реализовать, то первую половину сезона эти клубы будут проживать в Польше в рамках разрешенной законом подготовки к международным соревнованиям (еврокубкам). Что касается матчей внутреннего чемпионата, то на этот период у данных клубов они будут чисто домашними, на которые они будут привозить к себе украинских соперников.
Сейчас это на уровне идеи отдельных клубов. Но она никак не будет противоречить регламенту, в котором на время военного положения, скорее всего, появится пункт о вероятном частичном проведении внутренних соревнований за пределами страны. Его должны прописать на всякий случай, учитывая военные риски. Этот пункт в сущности и будет гарантией того, что сезон 2022/23 однозначно доиграют при любом развитии ситуации. Будь то на территории Украины или за ее пределами", – написал Бурбас в своем Telegram-канале "BurBuzz".
Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.
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