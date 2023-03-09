Шахтер встречается с Фейеноордом в 1/8 финала ЛЕ 2022/23. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Фейеноорд состоится в четверг, 9 марта. Стартовый свисток на стадионе Войска Польского в Варшаве прозвучит в 22:00. Это будет номинально домашний поединок для донецкого клуба, который вынужденный принимать своих соперников в еврокубках в других странах.

Шахтер – Фейеноорд: прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы

Где смотреть матч Шахтер – Фейеноорд

Официальным транслятором еврокубков на территории Украины является медиасервис MEGOGO, который покажет Шахтер – Фейеноорд вживую, начиная с 21:50. На этой платформе в 21:00 стартует предматчевая студия. Кроме того, трансляция будет доступна с переводом на язык жестов. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

К слову, отчетный матч станет третьим в истории противостояний этих команд. 5 лет назад Шахтер и Фейеноорд встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" дважды обыграли нидерландцев и вышли в плей-офф со второго места. "Бело-красные" стали последними в квартете, где также были Манчестер Сити и Наполи.

В целом у Фейеноорда не очень хорошая статистика матчей против украинских грандов. За 4 поединка с Динамо роттердамцы смогли набрать лишь одно очко, потерпев три поражения. Зато против Зари у представителя Эредивизи положительный баланс – две победы и две ничьи.