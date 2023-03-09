Шахтар зустрічається з Фейєнордом в 1/8 фіналу ЛЄ 2022/23. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Фейєнорд відбудеться у четвер, 9 березня. Стартовий свисток на стадіоні Війська Польського у Варшаві пролунає о 22:00. Це буде номінально домашній поєдинок для донецького клубу, який змушений приймати своїх суперників у єврокубках в інших країнах.

Шахтар – Фейєнорд: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Де дивитися матч Шахтар – Фейєнорд

Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який покаже Шахтар – Фейєнорд наживо, починаючи з 21:50. На цій платформі о 21:00 стартує передматчева студія. Окрім того, трансляція буде доступна з перекладом жестовою мовою. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

До слова, звітний матч стане лише третім в історії протистоянь цих команд. 5 років тому Шахтар та Фейєнорд зустрічалися в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" двічі обіграли нідерландців та вийшли у плей-офф з другого місця. "Біло-червоні" стали останніми у квартеті, де також були Манчестер Сіті та Наполі.

Загалом у Фейєнорда не дуже хороша статистика матчів проти українських грандів. За 4 поєдинки з Динамо роттердамці спромоглися набрати лише одне очко, зазнавши трьох поразок. Зате проти Зорі у представника Ередивізі позитивний баланс – дві перемоги та дві нічиї.