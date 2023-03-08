Подопечные Александра Косенко завершили выступления в основном раунде отбора к чемпионату мира 2024 года.

ЧМ-2024. Европейская квалификация. Основной раунд, группа 11, 6-й тур

Нидерланды – Украина – 1:1

Голы: Бухари, 20 – Шотурма, 10

Украина досрочно приблизилась к ЧМ-2024 по футзалу, даже не выходя на паркет

Сборная Украины в заключительном выездном поединке расписала боевую ничью с Нидерландами. Петр Шотурма вывел украинцев вперед на 10-й минуте мощным ударом в угол ворот. На последней минуте первого тайма нидердландцы сравняли – розыгрыш с центра поля, борьба в штрафной, двое наших защитников оказались на паркете, голкипер бросился накрывать мяч, но не успел на добивание.

Вторая двадцатиминутка голов не принесла. Как следствие, Украина стала победителем своей группы, набрав 10 очков. Нидерланды вторые с 5 пунктами, Косово последнее с 1 баллом.

К слову, результат этого матча не имел никакого значения для "сине-желтых" – после ничьей между косоварами и нидерландцами 3 марта Украина досрочно пробилась в следующий этап соревнований.

Напомним, жеребьевка элитного раунда состоится 5 июля. 20 сборных будут разбиты на 5 групп по 4 команды, поединки будут проходить дома и на выезде. Пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда. Если европейская ассоциация будет отобрана для проведения финального турнира, только два лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.

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