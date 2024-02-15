Півзахисник Марлон Гомес прилетів до Гамбурга й заселився в готель, де мешкають нові партнери, інформує прес-служба "гірників".

Шахтар – Марсель: де дивитися матч плей-офф Ліги Європи

Шахтар ще 26 січня оголосив про трансфер 20-річного бразильця з Васко да Гама. Втім, Марлон якраз виступав за збірну Бразилії U-23 у кваліфікації Південної Америки на Олімпіаду. Новачок Шахтаря отримав там травму, тому наразі допомогти не може. Сьогодні о 19:45 він буде на трибунах підтримувати команду у першому матчі попереднього раунду плей-офф ЛЄ проти Марселя.

За неофіційними даними, трансфер Марлона обійшовся Шахтарю у 12+4 млн євро, а сам бразилець підписав контракт на 5 років. У складі першої команди Васко він провів 45 матчів, оформивши 2 голи та 3 асисти.

Марлон Гомес приєднався до «Шахтаря» у Німеччині.



Новачок «оранжево-чорних» вже сьогодні відвідає матч з «Марселем».



? #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/ZFmvlYH5iA — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024

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