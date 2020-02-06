Шахтер должен побеждать Бенфику, – экс-форвард "горняков" прогнозирует успех в 1/16 финала Лиги Европы

Бывший нападающий Шахтера Сергей Ателькин оценил перспективы дончан в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

"Недавно проходили матчи Кубка Португалии, Бенфика играла против Фамаликана. Клуб исповедует атакующий футбол, но не без грехов в обороне. Сначала они выигрывали 1:0, затем проигрывали 1:2, и уже в конце матча вырвали победу.

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С этой командой можно и нужно играть, более того – должны побеждать. Бенфика дает принимать мяч, это будет на руку игрокам Шахтера. Их игроки хорошо работают с мячом на скорости, принимают быстрое решение, поэтому нашей команде нужно действовать строже в обороне, прибегать к прессингу.

Каштру хорошо знает португальский чемпионат в целом и Бенфику в частности. Не думаю, что в игре этой команды есть нюансы, о которых не знал главный тренер Шахтера. Эти знания помогут при подготовке плана на матч, он разложит все по полочкам своим игрокам. Поэтому с этой точки зрения у Шахтера будет небольшое преимущество", – обьяснил Ателькин в интервью Сегодня.

Напомним, первая встреча Шахтера и Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 20 февраля в Харькове. Ответный матч – 27 февраля на Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

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