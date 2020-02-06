Шахтар повинен перемагати Бенфіку, – екс-форвард "гірників" прогнозує успіх в 1/16 фіналу Ліги Європи

Колишній нападник Шахтаря Сергій Ателькін оцінив перспективи донеччан у першому раунді плей-офф Ліги Європи.

"Нещодавно проходили матчі Кубка Португалії, Бенфіка грала проти Фамалікана. Клуб сповідує атакувальний футбол, але не без огріхів у обороні. Спочатку вони вигравали 1:0, потім програвали 1:2, і вже в кінці матчу вирвали перемогу.

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З цією командою можна і потрібно грати, більше того – повинні перемагати. Бенфіка дає приймати м'яч, це буде на користь гравців Шахтаря. Їхні гравці добре працюють з м'ячем на швидкості, приймають швидше рішення, тому нашій команді потрібно діяти суворіше в обороні, вдаватися до пресинга.

Каштру добре знає португальський чемпіонат в цілому і Бенфіку зокрема. Не думаю, що в грі цієї команди є нюанси, про які не знав би головний тренер Шахтаря. Ці знання допоможуть при підготовці плану на матч, він розкладе все по поличках своїм гравцям. Тому з цієї точки зору в Шахтаря буде невелика перевага", – пояснив Ателькін у інтерв'ю Сегодня.

Нагадаємо, перша зустріч Шахтаря і Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 20 лютого в Харкові. Матч-відповідь – 27 лютого на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

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