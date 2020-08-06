Шахтер догнал Динамо по количеству разгромных побед в плей-офф еврокубков

Победа над Вольфсбургом (3:0) позволила команде Луиша Каштру сравняться с киевлянами по количеству побед с крупным счетом в еврокубковых матчах на стадии плей-офф.

Шахтер добыл 10-ю по счету крупную победу для Украины в матчах плей-офф еврокубков. Теперь у "горняков" и Динамо по 4 таких победы, а еще две имеет в своем активе харьковский Металлист, отмечает Команда №1.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Ранее Шахтер в матчах "на вылет" уверенно побеждал Рому (3:0, 2011 год), Шальке (3:0, 2016 год), и Брагу (3:0, 2016 год). Разгром Вольфсбурга стал четвертым в еврокубковой истории "горняков" в рамках плей-офф.

В четвертьфинале оппонентом "горняков" станет победитель пары Базель – Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты