toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар наздогнав Динамо за кількістю розгромних перемог у плей-офф єврокубків

07:30 - Читать на русском
Шахтар наздогнав Динамо за кількістю розгромних перемог у плей-офф єврокубків
Шахтар – у чвертьфіналі Ліги Європи 2019/20 / ФК Шахтар

Перемога над Вольфсбургом (3:0) дозволила команді Луїша Каштру зрівнятися з киянами за кількістю перемог з великим рахунком у єврокубкових матчах на стадії плей-офф.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

Шахтар здобув 10-ту за ліком розгромну перемогу для України у матчах плей-офф єврокубків. Тепер у "гірників" та Динамо по 4 таких звитяги, а ще дві має в своєму активі харківський Металіст, зазначає Команда №1.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Раніше Шахтар у матчах "на виліт" впевнено перемагав Рому (3:0, 2011 рік), Шальке (3:0, 2016 рік), та Брагу (3:0, 2016 рік). Розгром Вольфсбурга став четвертим у єврокубковій історії "гірників" у рамках плей-офф.

У чвертьфіналі опонентом "гірників" стане переможець пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини

blog_ava
"Все йде за планом", – функціонер Карпат пояснив роль нової емблеми, яка викликала масу обурення у мережі
06:30
1722
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Вольфсбург Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
23
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук