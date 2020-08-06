Шахтар наздогнав Динамо за кількістю розгромних перемог у плей-офф єврокубків

Перемога над Вольфсбургом (3:0) дозволила команді Луїша Каштру зрівнятися з киянами за кількістю перемог з великим рахунком у єврокубкових матчах на стадії плей-офф.

Шахтар здобув 10-ту за ліком розгромну перемогу для України у матчах плей-офф єврокубків. Тепер у "гірників" та Динамо по 4 таких звитяги, а ще дві має в своєму активі харківський Металіст, зазначає Команда №1.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Раніше Шахтар у матчах "на виліт" впевнено перемагав Рому (3:0, 2011 рік), Шальке (3:0, 2016 рік), та Брагу (3:0, 2016 рік). Розгром Вольфсбурга став четвертим у єврокубковій історії "гірників" у рамках плей-офф.

У чвертьфіналі опонентом "гірників" стане переможець пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини