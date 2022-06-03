"Мудрик хочет в Байер, он обратился к руководству клуба. Он чувствует, что он сможет прогрессировать в Германии. Есть реальное предложение. Михаил общался с руководством, подтвердил желание перейти в Байер. Однозначного ответа нет.

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Нет ни отказа Байеру, ни согласия на трансфер. Например, если Украина поедет на ЧМ-2022, то можно засветить игрока и продать потом дороже. А если не получится, то уже другой разговор. Категорического отказа сейчас нет", – рассказал Цыганык в программе Цыганык Live.

Заметим, что соглашение Мудрика с Шахтером рассчитано до конца 2026 года. В сезоне 2021/22 Михаил сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.

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