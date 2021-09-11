СК Днепр-1 долго шел к статусу третьей силы в чемпионате, но в первые два года в УПЛ "спортклубовцы" даже в зону еврокубков не запрыгивали – хотя у них был довольно мощный состав. Только в этом сезоне команду прорвало. Подопечные Игора Йовичевича в первых шести турах сумели выйти на третью позицию в турнирной таблице, набрав 13 очков, причем по ожидаемым показателям "желто-черные" тоже идут на этой ступени. По статистике xG команда даже опережает Шахтер, а по ожидаемым пропущенным днепровцы держатся на одном уровне с Динамо.

Все это позволяет назвать их матч против "горняков" центральным в 7-м туре, но за блестящим фасадом СК Днепр-1 кроется немало проблем. Во-первых, стоит отметить, что свои очки коллектив взял в матчах против слабых соперников (Рух, Мариуполь, Черноморец, Металлист-1925) – и если в первых трех случаях победы были уверенными (хотя с азовцами не обошлось без нервов), то победа в Харькове в последнем туре была получена благодаря случайному голу в компенсированное время. "Спортклубовцы" создали так мало моментов, что даже Йовичевич признал незаслуженность итогового результата.

А в матчах против более или менее сильных команд СК Днепр-1 уже не такой грозный. Конечно, футбол "желто-черных" выглядит эффектно и прогрессивно, а на отдельных отрезках команда вообще разрывает оппонентов, но по факту имеем боевую ничью с Ворсклой (при голе из офсайда) и поражение Десне. Днепровцам не хватает стабильности и качества, поэтому о статусе третьей силы в УПЛ говорить рано. Пока это просто коллектив с мощным потенциалом.

Впрочем, Шахтер в этом сезоне раздает очки и более слабым соперникам. Уже в 3-м туре подопечные Роберто Де Дзерби проиграли Александрии, в которой прошло масштабное обновление состава и которую возглавляет тренер без опыта УПЛ – и поражение было по делу, ведь по игре "горняки" создали очень мало моментов. Ну а перед паузой на матчи сборных дончане умудрились оступиться там, где оступиться невозможно – только собранный в кучу Минай расписал ничью с грандом.

Дарио Срна после поединка заговорил о необъективном арбитраже, ведь красная карточка Марлону выглядела сомнительно (а его первая желтая вообще стала следствием симуляции Селезнева), однако неудача была полностью на совести команды. Игроки при бешеном преимуществе организовали всего 3-4 момента за игру, а Роберто Де Дзерби при счете 1:0 во втором тайме почему-то решил перейти на схему в пять защитников. В матче с Минаем. Выглядит абсурдно, но именно так все и было.

Да, "оранжево-черные" демонстрируют интересные схемы розыгрышей, а их позиционная структура действительно является прогрессивной не только для наших широт, но и для Европы в целом. Футболу, который предлагает де Дзерби, нужно достаточно долго учиться, но даже при таких условиях Шахтер должен играть увереннее. Не может команда, которая получает усиление на 50 млн евро, забивать первый гол в ворота Львова и Металлиста 1925 после 70-й минуты. Не имеет права такой коллектив проводить 1 удар по воротам за тайм, как это случилось в Харькове.

С таким футболом о чемпионстве приходится только мечтать, однако Динамо еще не успело уйти в значительный отрыв – гранды держатся на дистанции в два очка друг от друга. Именно поэтому сегодня "горняки" должны побеждать СК Днепр-1. Любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кривцов, Трубин – Довбик

Дисквалифицированы: Додо, Марлон (Шахтер)

Не сыграют по другим причинам: Игнатенко (СК Днепр-1, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – СК Днепр-1

Шахтер: Пятов – Конопля, Витао, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Антонио – Педринью, Патрик, Соломон – Траоре

СК Днепр-1: Юрчук – Лучкевич, Логинов, Адамюк, Дубинчак – Джурасек, Пихалёнок – Назаренко, Когут, Гуцуляк – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что фаворитом выступает Шахтер, однако перед поединком против Миная "горняки", казалось, не смогут потерять очки даже при большом желании – но они потеряли. В УПЛ делать прогнозы очень трудно, ведь все команды очень ровные, а от нынешних дончан вообще не знаешь, чего ожидать. Тем более, без Додо и Марлона в основе.

Впрочем, в успех СК Днепр-1 сегодня не верится. Подопечные Йовичевича провалили большую часть поединков с Ворсклой и Десной, переиграв только слабых соперников – но и с ними начали возникать проблемы. Матч против Металлиста 1925 раскрыл бешеную зависимость "желто-черных" от Довбика, у которого сейчас травмированное ребро. Без Артема качество атаки днепровцев проседает критично. Не стоит смотреть и на хорошую статистику ожидаемых пропущенных голов – СК у своих ворот позволял много, но оппоненты не могли довести дело до удара.

Именно поэтому сегодня стоит поставить на победу Шахтера.