СК Дніпро-1 довго йшов до статусу третьої сили в чемпіонаті, але у перші два роки в УПЛ "спортклубівці" навіть до зони єврокубків не дострибували – хоча у них був доволі потужний склад. Лише у цьому сезоні їх прорвало. Підопічні Ігора Йовічевіча в перших шести турах зуміли вискочити на третю позицію в турнірній таблиці, набравши 13 очок, причому за очікуваними показниками "жовто-чорні" теж йдуть на цій сходинці. За статистикою xG команда навіть випереджає Шахтар, а за очікуваними пропущеними дніпровці тримаються на одному рівні з Динамо.

Все це дозволяє назвати їхній матч проти "гірників" центральним у 7-му турі, але за блискучим фасадом СК Дніпро-1 криється чимало проблем. По-перше, варто відзначити, що свої очки колектив взяв у матчах проти слабих суперників (Рух, Маріуполь, Чорноморець, Металіст-1925) – і якщо в перших трьох випадках перемоги були впевненими (хоча з азовцями не обійшлося без нервів), то звитяга у Харкові в останньому турі була здобути завдяки випадковому голу в компенсований час. "Спортклубівці" створили так мало моментів, що Ігор Йовічевіч визнав незаслуженість підсумкового результату.

А у матчах проти більш-менш сильних клубів СК Дніпро-1 вже не такий грізний. Звісно, футбол "жовто-чорних" виглядає ефектно й прогресивно, а на окремих відрізках команда взагалі розриває опонентів, але по факту маємо бойову нічию з Ворсклою (при голі з офсайду) та поразку Десні. Дніпровцям бракує стабільності та якості, тож про статус третьої сили в УПЛ говорити зарано. Поки що це просто колектив із потужним потенціалом.

Втім, Шахтар у цьому сезоні роздає очки і слабшим суперникам. Вже у 3-му турі підопічні Роберто Де Дзербі програли Олександрії, у якої пройшло масштабне оновлення складу і яку очолює тренер без досвіду УПЛ – і поразка була по ділу, адже з гри "гірники" створили дуже мало моментів. Ну а перед паузою на матчі збірних донеччани примудрилися оступитись там, де оступитись неможливо – тільки-но зібраний до купи Минай розписав нічию з грандом.

Даріо Срна після поєдинку заговорив про необ'єктивний арбітраж, адже червона картка Марлону виглядала сумнівно (а його перша жовта взагалі стала наслідком симуляції Селезньова), однак невдача була повністю на совісті команди. Гравці при шаленій перевазі організували всього 3-4 моменти за гру, а Роберто Де Дзербі за рахунку 1:0 в другому таймі чомусь вирішив перейти на схему в п'ять захисників. У матчі з Минаєм. Виглядає абсурдно, але саме так все і було.

Так, "помаранчево-чорні" демонструють цікаві схеми розіграшів, а їхня позиційна структура дійсно є прогресивною не тільки для наших широт, а і для Європи загалом. Футболу, який пропонує Де Дзербі, потрібно досить довго вчитись, але навіть за таких умов Шахтар повинен грати впевненіше. Не може команда, яка отримує підсилення на 50 млн євро, забивати перший гол у ворота Львова та Металіста 1925 після 70-ї хвилини. Не має права такий колектив проводити 1 удар по воротах за тайм, як це трапилось у Харкові.

З таким футболом про чемпіонство доводиться лише мріяти, однак Динамо ще не встигло піти у значний відрив – гранди тримаються на дистанції у два очки один від одного. Саме тому сьогодні "гірники" повинні перемагати СК Дніпро-1. За будь-яку ціну.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кривцов, Трубін – Довбик

Дискваліфіковані: Додо, Марлон (Шахтар)

Не зіграють з інших причин: Ігнатенко (СК Дніпро-1; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – СК Дніпро-1

Шахтар: Пятов – Конопля, Вітао, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Антоніо – Педрінью, Патрік, Соломон – Траоре

СК Дніпро-1: Юрчук – Лучкевич, Логінов, Адамюк, Дубінчак – Джурасек, Піхальонок – Назаренко, Когут, Гуцуляк – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що фаворитом виступає Шахтар, однак перед поєдинком проти Миная "гірники", здавалося, не зможуть втратити очки навіть за великого бажання – але вони втратили. В УПЛ робити прогнози дуже важко, адже всі команди дуже рівні, а від нинішніх донеччан взагалі не знаєш, чого очікувати. Тим паче, без Додо та Марлона в основі.

Втім, в успіх СК Дніпро-1 сьогодні не віриться. Підопічні Ігора Йовічевіча провалили більшу частину поєдинків з Ворсклою та Десною, перегравши тільки слабких суперників – але і з ними почали виникати проблеми. Матч проти Металіста 1925 розкрив шалену залежність "жовто-чорних" від Довбика, у якого зараз травмоване ребро. Без Артема якість атаки дніпровців просідає критично. Не варто дивитись і на хорошу статистику очікуваних пропущених голів – СК біля власних воріт дозволяв багато, але опоненти не могли довести справу до удару.

Саме тому сьогодні варто поставити на перемогу Шахтаря.