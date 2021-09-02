СК Днепр-1 подписал защитника из чемпионата Португалии
15:53 - Читати українською
Днепряне решили укрепить оборону легионером из Примейра-лиги.
Центральный защитник Нельсон Маседо Монте стал игроком СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепрян.
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26-летний игрок подписал контракт с командой Игорая Йовичевич сроком на 2 года.
Нельсон Монте – воспитанник Риу Аве и Бенфики. Взрослую игровую карьеру начал в 2014 году в Рио Аве, за который выступал до 31 августа 2021 года. Также Нельсон провел 18 матчей за сборные Португалии U-19 и U-20.
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