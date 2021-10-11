Представители УПЛ засветились в рейтинге клубов, которые меньше всего используют легионеров.

Football Observatory проанализировала составы команд 31 европейского дивизиона в этом сезоне. Международный центр спортивных исследований сформировал рейтинги из команд, которые больше и меньше всего привлекают легионеров.

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Лидерами "патриотического" рейтинга стали Атлетик Бильбао и черниговская Десна, которые в этом сезоне не выпустили на поле ни одного иностранца. У басков такой показатель является логичным следствием клубной философии, а вот Десна просто не приглашает легионеров.

В топ-6 попали еще три украинских клуба: Рух, Верес и Мариуполь. Процент минут, сыгранных легионерами, в этих командах не превышает 1,5%. Если рассмотреть только элитные чемпионаты, то за Атлетиком разместились Сент-Этьен, Анже и Осасуна.

Обратный рейтинг возглавляют греческие и кипрские клубы, которые не сталкиваются с лимитами. В Арисе, Пафосе и АЕЛ легионеры занимают более 90% игрового времени. В топ-чемпионатах активнее всех используют легионеров Удинезе, Челси и Аталанта. В команде Руслана Малиновского на иностранцев приходится 86% минут.

В чемпионате Украины лидером по привлечению легионеров выступает, конечно же, Шахтер. 54,6% минут приходится на игроков с иностранным паспортом. На втором месте Ворскла (почти 41%), а топ-3 замыкает Львов (32%). Что интересно, Динамо лишь в середине рейтинга. Мирча Луческу дает легионерам 17% игрового времени.