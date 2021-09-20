Украинские гранды разыграют первый трофей сезона на НСК Олимпийский. Где смотреть матч Шахтер – Динамо онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо стартует 22 сентября в 21:00 на НСК Олимпийский. Поединок за Суперкубок Украины-2021 должен был состояться еще в июле, но УПЛ перенесла игру из-за участия ряда игроков обеих команд в чемпионате Европы. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Шахтер – Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2021

На территории Украины поединок покажет телеканал "Футбол 1", начиная с 20:55. На этом же канале будет и предматчевая студия, которая стартует в 20:00. Также матч Шахтер – Динамо можно посмотреть онлайн на платформе oll.tv, но только при наличии оплаченной подписки.

Игру можно посмотреть и за пределами Украины – в частности, в США, Канаде, Великобритании и Польше. Пользователи имеют возможность посмотреть матч в прямом эфире с украинским комментарием по системе pay-per-view. Стоит легальной трансляции – 5 долларов США, регистрация здесь.

Напомним, Роберто Де Дзерби в случае победы Шахтера завоюет свой первый трофей как в Украине, так и в тренерской карьере в целом. У его визави Мирчи Луческу значительно больше регалий. В частности, румын 9 раз стал чемпионом Украины, 7 раз выиграл Кубок и 8 раз – Суперкубок. После назначения на пост главного тренера Динамо летом 2020-го Луческу выиграл с киевлянами уже три трофея. В частности, в Суперкубке Украины-2020 "бело-синие" обыграли Шахтер со счетом 3:1.

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