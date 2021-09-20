Українські гранди розіграють перший трофей сезону на НСК Олімпійський. Де дивитися матч Шахтар – Динамо онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо стартує 22 вересня о 21:00 на НСК Олімпійський. Поєдинок за Суперкубок України-2021 мав відбутися ще в липні, але УПЛ перенесла гру через участь низки гравців обох команд у чемпіонаті Європи. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Шахтар – Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України-2021

На території України поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", починаючи з 20:55. На цьому ж каналі буде і передматчева студія, яка стартує о 20:00. Також матч Шахтар – Динамо можна переглянути онлайн на платформі oll.tv, але лише за наявності оплаченої підписки.

Гру можна подивитися і за межами України – зокрема, у США, Канаді, Великобританії та Польщі. Користувачі мають можливість переглянути матч в прямому ефірі з українським коментарем за системою pay-per-view. Вартіть легальної трансляції – 5 доларів США, реєстрація тут.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі у випадку перемоги Шахтаря здобуде свій перший трофей як в Україні, так і в тренерській кар'єрі загалом. У його візаві Мірчі Луческу значно більше регалій. Зокрема, румун 9 разів став чемпіоном України, 7 разів виграв Кубок та 8 разів – Суперкубок. Після призначення на посаду головного тренера Динамо влітку 2020-го Луческу виграв з киянами вже три трофеї. Зокрема, у Суперкубку України-2020 "біло-сині" обіграли Шахтар з рахунком 3:1.

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