Как правило, Классическое дерби в Суперкубке Украины открывает украинский чемпионат, однако после изнурительного Евро-2020 лидерам обеих грандов был нужен некоторый отдых. Киевляне так и вообще попросили перенести первый тур, чтобы нормально подготовиться к УПЛ. В таких условиях матч-открытие сезона решили перенести на сентябрь.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2021

Что ж, нам не привыкать к подобным поворотам в календаре – главное, чтобы футбол был хорошим. В рамках чемпионата у Классического дерби всегда были проблемы с качеством игры, ведь ответственность за результат колоссальная. Шахтер и Динамо при встрече друг с другом привыкли действовать максимально осторожно, однако их матчи за Суперкубок последнее время выглядели веселее.

Шахтер – Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2021

Принято считать, что в таких поединках у грандов нет серьёзной мотивации, однако для дончан прямо сейчас она должна быть максимальной. Во-первых, "горняки" подзабыли о победах над "бело-синими" в матчах за Суперкубок – в последний раз брали этот трофей аж в 2017 году. Во-вторых, в предыдущем сезоне они проиграли киевлянам и чемпионство, и кубковую встречу, и два Классических из трёх. В-третьих, после восьми туров в новом розыгрыше УПЛ "оранжево-чёрные" отстают от Динамо на три очка, а в ЛЧ команда стартовала с поражения Шерифу. Конечно же, после такого позора реабилитироваться разгромом Мариуполя невозможно. Фаны и личное ЧСВ требуют победы над чемпионом.

Правда, сделать это будет непросто. Проект Роберто Де Дзерби находится лишь в начале строительства, столкнувшись с очень серьёзными проблемами. "Горняки" демонстрируют интересную структуру розыгрышей, их темп поднялся до 16,6 передач в минуту, владение мячом возросло до 68%, а по количеству касаний в штрафной команда лидирует в УПЛ (35,11 / 90 минут) – но при этом по количеству ожидаемых голов до встречи с Мариуполем они уступали СК Днепру-1, и даже сейчас средний вес их ударов ниже, чем у Ворсклы.

Шахтер классно работает с мячом в середине поля, но на последней трети начинает тормозить. Как следствие, в подавляющем количестве поединков УПЛ дончане создавали очень мало моментов течении 60-80 минут, побеждая исключительно на классе в эндшпиле игры. С Минаем и Александрией "оранжево-черные" организовали всего 3-4 голевых шанса с игры, с Металлистом в первом тайме команда провела лишь 1 удар по воротам, а с Шерифом чего-то опасного не возникало до самого финального свистка. Правда, против СК Днепр-1 и Генка (дома) Шахтер выглядел очень уверенно, а на отдельных отрезках матча дончане даже возили Монако (на выезде).

Тут бы и сказать, что главной проблемой Шахтера является автобусный парк соперников, однако это не так. В матчах против сильных команд подопечные Роберто Де Дзерби невероятно страдают от интенсивного прессинга – под ним дончане разваливаются, позволяя забивать Шерифу по два мяча и заканчивая поединки с шестью ожидаемыми голами Монако. Кроме того, вызывает вопросі гейм-менеджмент итальянского алленаторе – тот же Шериф в Тирасполе оставлял огромные свободные зоны в полуфлангах, однако игроки Шахтера не замечали их до последних минут.

В конце концов, стоит вспомнить о проблемах в обороне, где два центрбека заточены под работу в пас – Матвиенко и Марлон защищаются очень слабо. О фулбэках и говорить не приходится. Даже Пятов подводит – несколько голов Шахтер мог и не пропускать, если бы Андрей сыграл надежно. Словом, проблем в футболе дончан очень много.

Впрочем, этот коллектив всё равно остается опасным. Чего только стоит работа Траоре в штрафной – таких форвардов в УПЛ не было с золотых времён. Вообще, футбол "горняков" нельзя назвать кризисным. Он нестабилен и сырой, ему не хватает изобретательности, но общий уровень остаётся очень высоким. Шахтер не уступает Динамо в интенсивности прессинга и единоборств (и даже сильнее на толику), имеет лучшую точность передач и гораздо эффективнее при игре 1-в-1. Кроме того, у дончан есть два центрбека с шикарным первым пасом и умением включаться в позиционное наступление, а вот киевлянам приходится строить игру иначе.

Впрочем, это строительство проходит гораздо эффективнее, чем у Шахтера. Динамо лидирует в чемпионате по ожидаемым голам, имея отрыв в 4,27 xG, демонстрирует лучшую оборону (4,54 ожидаемых пропущенных гола, 2 реальных) и очень сильно превосходит "оранжево-чёрных" в качестве завершения атак – у киевлян выше средний вес ударов (0,131 xG vs 0,126 xG) и средняя точность ударов (7,8 vs 6,43 за попаданиям в створ). По большинству показателей в дистрибуции и единоборствах "бело-синие" тоже или лидируют, или идут на равных с дончанами.

При этом Динамо уверенно раскатывает всех соперников в УПЛ. Зарю уверенно переиграли, уничтожив её систему прессинга, Десну разгромили со счетом 4:0, а Колос просто дефрагментировали на атомы – 6 голов было забито ещё до перерыва. Даже в поединке с Александрией, где удалось победить аж в компенсированное время с пенальти, киевляне доминировали по всем пунктам, заслужив минимум на два мяча. Только с Ингульцом чемпиона постигла неудача в виде ничьи, но там динамовцы сами отобрали очки у себя, выдав низкий темп, плохо отборовшись и продемонстрировав расточительство – и всё равно моментов у подопечных Мирчи Луческу было очень много.

Словом, в Украине коллектив является флагманом чемпионата, имея очень серьёзные шансы на выигрыш второго подряд золота. В Лиге чемпионов "бело-синие" стартовали не так убедительно, отстояв "автобусом" против Бенфики течение 60 минут, но что-то похожее Динамо и отрабатывало на сборах. Как и Шахтеру, киевлянам трудно под интенсивным прессингом, однако свои нули они удержали, даже перехватив инициативу и забив в последней трети встречи.

Уязвимости в проекте Мирчи Луческу найти не так просто, как в футболе Роберто Де Дзерби, но они есть. В первую очередь, существует явная зависимость от формы Шапаренко и Буяльского – Динамо сумело переиграть без них Металлист 1925, но в серьёзных поединках их позиционная работа жизненно необходима. Кроме того, центрбеки почти не продвигают мяч, заставляя опорников опускаться для приема передач – в этот момент "бело-синие" особенно уязвимы к прессинге. В конце концов, не хватает качественного нападающего вроде Траоре.

Вообще, футбол киевлян очень сильно завязан на компенсации недостатков команды. В этом заключается и сила, и слабость Динамо.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кривцов (под вопросом), Коноплянка, Мораес, Фернандо, Дентиньо – Шапаренко (под вопростом), Рамирес, Кулач, Попов, Беседин

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Траоре

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, серия пенальти

Трудно делать прогнозы на такие поединки. Обе команды примерно равны, но при этом очень разные по стилю и методам игры. Динамовский подход, учитывая лучший старт сезона и значительный отрыв по ожидаемой статистике, выглядит сильнее – особенно на фоне выноса Шахтера в Тирасполе – но киевляне являются более удобным соперником для "горняков", чем среднестатистические автобусы УПЛ или контратакующий Шериф.

"Бело-синие" не смогут задушить Шахтер прессингом, как Монако, а пространства в матче против них у Шахтера будет больше, чем с Александрией. Подопечные Мирчи Луческу, конечно, умеют парковаться перед собственной штрафной площадкой, но основная их сила заключается в контроле темпа и движения мяча в средней части поля. Динамо редко проигрывает этот участок, а если уж проигрывает, то начинаются проблемы. Шахтер же в этой зоне выглядит наиболее сильно.

Словом, нас ждет интересная битва полузащит. В обороне же киевляне мощнее хрупкого Шахтера, однако матч против Бенфики показал – всё решает темп и способность выходить из-под прессинга. На высоких оборотах динамовцы начинают сами дарить мяч сопернику. В УПЛ они не встречают интенсивного давления, но у "горняков" с этим проблем нет. Команда умеет и высоко накрывать, и быстро двигать мяч. Именно поэтому можно прогнозировать голы в обе стороны.

В этом поединке вполне вероятной кажется ничья. Овертаймов же не будет, а делать прогнозы на серию пенальти – такая себе идея.

Динамо – Александрия: VAR отдал Луческу "долг" за ЛЧ, феномен Гармаша и тяжелая победа киевлян перед Суперкубком