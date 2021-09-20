Украинские гранды разыграют первый трофей сезона на НСК Олимпийский. Какой прогноз на матч Шахтер – Динамо и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо стартует 22 сентября в 21:00 на НСК Олимпийский. Поединок за Суперкубок Украины-2021 должен был состояться еще в июле, но УПЛ перенесла игру из-за участия ряда игроков обеих команд в чемпионате Европы.

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Контора Parimatch шансы команд считает равными. На победу Шахтера выставили коэффициент 2.60, а на победу Динамо дают те же 2.60. Ничья – 3.50. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 1.85, а на соответствующий тотал меньше дают коэффициент 1.96.

Специалисты Vbet отдают небольшое преимущество "горнякам". Успех Шахтера оценен коэффициентом 2.65, а триумф команды Мирчи Луческу – 2.71. Ничья – 3.80. Тотал больше 2,5 оценивают в 1.86, тотал меньше – 2.08. На то, что гол забьют две команды, предлагают поставить за 1.67. Коэффициент на то, что отличится только один из соперников, составляет 2.20.

Напомним, Роберто Де Дзерби в случае победы Шахтера завоюет свой первый трофей как в Украине, так и в тренерской карьере в целом. У его визави Мирчи Луческу значительно больше регалий. В частности, румын 9 раз стал чемпионом Украины, 7 раз выиграл Кубок и 8 раз – Суперкубок. После назначения на пост главного тренера Динамо летом 2020-го Луческу выиграл с киевлянами уже три трофея. В частности, в Суперкубке Украины-2020 "бело-синие" обыграли Шахтер со счетом 3:1.

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