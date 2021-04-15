Шахтер и Динамо выяснят сильнейшего 17 апреля на НСК Олимпийский в 22-м туре УПЛ. Где смотреть матч Шахтер – Динамо онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Едва ли не последний шанс "горняков" навязать киевлянам борьбу за чемпионство. В свою очередь, Динамо попытается взять реванш за разгромное поражение в Классическом в первом круге (0:3). Тогда обескровленные коронавирусом "бело-синие" не смогли ничего противопоставить своему главному конкуренту. Но на дистанции именно команда Мирчи Луческу идет лучше – даже ничья практически гарантирует динамовцам чемпионский титул УПЛ.

Шахтер – Динамо: прогноз на центральный матч УПЛ

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24" стартует 17 апреля в 19:30 на НСК Олимпийский. Классическое пройдет без болельщиков, ведь киевские власти продлили усиленный карантин до 30 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в столице Украины.

Шахтер – Динамо: где смотреть матч УПЛ

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Шахтер – Динамо онлайн можно на платформе oll.tv (при наличии соответствующей подписки). Прямая трансляция поединка также состоится на телеканале "Футбол 1" (начало – в 19:25). Там же в 18:30 стартует предматчевая студия "Тур ONLINE", которая подытожит игру сразу после ее завершения в 21:25.

К слову, встречу можно посмотреть онлайн и за пределами Украины. Шахтер на своем официальном сайте впервые организует прямой эфир поединка для иностранных зрителей.

Напомним, Динамо уверенно лидирует в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу за 5 туров до завершения Премьер-лиги опережает Шахтер на 7 очков. Заметим, что киевлянам за дисквалификации не поможет капитан Сергей Сидорчук, а за "оранжево-черных" не сыграют Коноплянка и Исмаили.

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