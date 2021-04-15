Шахтар та Динамо з'ясують сильнішого 17 квітня на НСК Олімпійський в 22-му турі УПЛ. Де дивитися матч Шахтар – Динамо онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Чи не останній шанс "гірників" нав'язати киянам боротьбу за чемпіонство. У свою чергу, Динамо спробує взяти реванш за розгромну поразку у Класичному в першому колі (0:3). Тоді знекровлені коронавірусом "біло-сині" не змогли нічого протиставити своєму головному конкуренту. Але на дистанції саме команда Мірчі Луческу йде краще – навіть нічия практично гарантує динамівцям чемпіонський титул УПЛ.

Шахтар – Динамо: прогноз на центральний матч УПЛ

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартує 17 квітня о 19:30 на НСК Олімпійський. Класичне відбудеться без уболівальників, адже київська влада продовжила посилений карантин до 30 квітня через несприятливу епідеміологічну ситуацію у столиці України.

Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ

Зустріч у прямому ефірі на території України покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Шахтар – Динамо онлайн можна на платформі oll.tv (за наявності відповідної підписки). Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 19:25). Там же о 18:30 стартує передматчева студія "Тур ONLINE", яка підсумує гру одразу після її завершення о 21:25.

До слова, зустріч можна подивитися онлайн і за межами України. Шахтар на своєму офіційному сайті вперше організовує прямий ефір поєдинку для закордонних глядачів.

Нагадаємо, Динамо впевнено лідирує в чемпіонаті України. Команда Мірчі Луческу за 5 турів до завершення Прем'єр-ліги випереджає Шахтар на 7 очок. Зауважимо, що киянам через дискваліфікацію не допоможе капітан Сергій Сидорчук, натомість за "помаранчево-чорних" не зіграють Коноплянка та Ісмаїлі.

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