Классическое всегда имело влияние на судьбу чемпионства, однако уже давно результат дерби не был столь важным для грандов. Динамо сейчас опережает Шахтер на семь очков, поэтому сегодняшний успех за четыре тура до конца сезона де-факто коронует киевлян – а успехом может считаться и ничья. Шахтер же в случае собственной победы закрутит интригу, ведь у "бело-синих" крайне непростой календарь в конце чемпионата – растратить четыре зачётных балла в битвах с Ингульцом, Ворсклой, Мариуполем и Колосом вполне реально, хотя поверить в это трудно. Словом, сегодня поражение недопустимо для обеих команд.

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Трудно было представить столь тяжёлый сезон Шахтера. Уже осенью подопечные Луиша Каштру шли так себе, расписав ничьи с Зарей, Десной, Александрией, Ворсклой и неожиданно, с Рухом – единственным успехом "оранжево-чёрных" в больших матчах УПЛ стал разгром Динамо, однако там киевляне весь второй тайм играли в меньшинстве . Вернуть лидерство в таблице до паузы в чемпионате команда не смогла, а во втором круге она окончательно "поплыла". Ничью с Колосом и поражение от Зари ещё можно как-то понять, но вылет из Кубка от Агробизнеса и проигрыш Львову при трёх пропущенных голах – это позор. Кроме того, клуб разрывал конфликт с Тайсоном, а практически все лидеры банально потеряли форму.

При этом Шахтер в последних четырёх турах УПЛ разгромил Десну (4:0) и уверенно победил Ворсклу (2:0), ну и Мариуполь разнесли в разминочном режиме (3:0) – кстати, за этот период экс-киевлянин Мораес забил четыре гола. Неплохо, но именно между этими поединками произошло поражение Львову, а нынешняя Полтава не выглядит столь же неуступчивой, как осенью. Таким образом, трудно понять истинную силу дончан перед Классическим. Они могут как опозориться на десятилетие вперёд, так и дефрагментировать на атомы мощный коллектив.

В тактическом плане Шахтер остаётся верным себе, организовывая большое количество быстрых позиционных атак, доминируя, комбинируя и создавая много моментов. Команда очень агрессивна – впрочем, по ожидаемым голам дончане уступают прагматичному Динамо. Проблема заключается не только в спаде формы престарелых лидеров: "горняки" потеряли Исмаили (лучшего по вбеганиям в штрафую в УПЛ), без Коваленко просела динамика в центре поля, а Соломон и Тете более ориентированы на дриблинг и завершение эпизодов – они не такие полезные в ассистировании, как праймовые Тайсон и Марлос. При этом резерв у Луиша Каштру совсем не впечатляет.

В обороне Шахтер тоже не радует. Уже даже футболисты Львова и Агробизнеса понимают, как играть по высокой линии "оранжево-чёрных", а с провалами на стандартах Луиш Каштру устал бороться – после Ромы он просто признал, что это место является уязвимостью дончан. Кроме того, под высоким прессингом защитники часто паникуют, как тот же Витао со Львовом. Впрочем, переоценивать эти проблемы не стоит, ведь коллектив не делает нетипичных для УПЛ ошибок – все они характерны и для подопечных Мирчи Луческу. Просто раньше Шахтер реже допускал их в битвах с аутсайдерами.

Динамо прошло текущий сезон чрезвычайно ровно. До сих пор в активе "бело-синих" реет всего одно поражение – Шахтеру в Классическом, когда пришлось играть в меньшинстве. Кроме этой неудачи, коллектив отдал очки только четыре раза (Колосу, Заре и дважды Десне), причем во втором круге УПЛ киевляне допустили только одну осечку, выиграв шесть последних матчей. Что самое главное, коллектив Мирчи Луческу научился побеждать в поединках, где реально решается судьба чемпионства – Зарю вынесли в эффектном стиле, а упёртую Александрию дожали в компенсированное время. Шахтеру такого характера сильно не хватало.

Главным плюсом Динамо выступает грамотная структура и разнообразие. В этих аспектах лучшими всегда считались "горняки", однако прямо сейчас "бело-синие" выглядят коллективом без однозначно провальных мест – да, во всех линиях есть проблемы, однако они маскируются за эффективной позиционной работой и классным распределением ролей. Буяльский раскрылся в качестве некоего Мюллера или Горецки, открывая пространство и атакуя штрафную из глубины, Шапаренко стал одним из лучших по продвижению мяча, Сидорчук классно открывается и раздает передачи, Забарный ведет единоборства, Сирота имеет неплохой пас, и тому подобное.

При этом динамовцы могут сыграть по-разному – и от контроля, и от обороны с контратаками, и от агрессии, и от большого количества единоборств с открытым тылом. Всё зависит от плана на соперника. Иногда Мирча Луческу с ним ошибается, но промахи оперативно исправляются после перерыва – это было особенно заметно по матчам с Зарей и Александрией, когда равный первый тайм менялся разрывом середняков во втором.

Минусом в футболе Динамо выступают провисания по темпу. Команда редко проводит матч ровно – она ​​или долго просыпается, начиная с вялых перекатов без реального обострения, или расслабляется после классных 60-70 минут. В такие отрезки соперники навязывают удобный для себя сценарий и даже забивают, хотя в целом у киевлян лучшая оборона УПЛ. Кроме того, подопечным Мирчи Луческу частенько не хватает креатива перед штрафной – до неё они доходят легко, а дальше начинаются танцы с бубном. Это не помешало стать лучшим коллективом по показателю ожидаемых голов, однако в топ-матчах недостаток постоянно напоминает о себе.

Шансы у Шахтера будут, но в целом Динамо выглядит сильнее и стабильнее. Впрочем, букмекеры считают фаворитом именно донецкую команду.

Кадровая ситуация

Травмированные: Исмаили, Коноплянка – Вербич, Бурда, Костевич, Нещерет, Белуце

Дисквалифицированы: Сидорчук

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Майкон – Тете, Патрик, Соломон – Мораес

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Миколенко – Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Буяльский, де Пена – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Вряд ли поединок станет ярким, ведь цена ошибки очень высока. Динамо не станет сильно рисковать без Сидорчука, да и на флангах у киевлян есть проблемы – Жерсон выходил со скамейки в последних двух матчах, де Пена никогда не создавал превосходства слева, а Цыганков только восстановился от повреждения. Шахтеру, в свою очередь, лишний раз раскрываться тоже нежелательно, ведь киевляне разорвут на контратаках, как в Суперкубке.

Очевидно, телезрители смогут увидеть голы, ведь оборона обеих коллективов далека от идеала, а атака забивает не менее двух мячей за игру. При этом у "горняков" сильнее мотивация на победу ("бело-синим" достаточно просто не проиграть), а киевляне выглядят лучше в структурном плане. В таких условиях наиболее вероятным результатом кажется результативная ничья – на неё киевляне точно согласятся.

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