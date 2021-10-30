В предыдущих сезонах этот поединок можно было назвать центральным. Формально, он таким и остается, однако раньше от Десны в матчах против грандов ожидали даже не ничьи – черниговцы готовы были побеждать их! Правда, у Шахтера они не выиграли ни одного матча в истории, а последняя встреча завершилась разгромом подопечных Александра Рябоконя (0:4). Да и ничья случилась только один раз, но в большинстве случаев северяне давали очень крутое сражение.

В принципе, Десна и сейчас сохраняет крепкий состав, способный создать проблемы Шахтеру, но по последним результатам этой способности не видно. Черниговцы не знают побед в пяти матчах подряд, проиграв три из них (двум Металлистам и Заре). Те неудачи списали на ужасную оборону, однако в поединках с Минаем и Александрией провалилась и атака, которую так долго нахваливали – северяне забили всего раз, создав минимальное количество моментов. Как следствие команда опустилась на девятую позицию в турнирной таблице. Словом, коллектив стремительно деградирует.

Шахтер подходит ко встрече в статусе второй команды чемпионата, держась на расстоянии в три зачётных балла от Динамо. В таких условиях подопечные Роберто Де Дзерби не имеют права на осечку, поэтому Десне не стоит ожидать глубоких резервистов в составе гранда – сегодня выйдет основа. Впрочем, дончанам не поможет часть лидеров, ведь лазарет переполнен. Да и долго мучить "звёзд" нельзя, ведь уже в среду необходимо играть с Реалом. Вероятно, "горняки" постараются решить все вопросы с северянами как можно быстрее.

Но может ли Шахтер решить вопросы именно так? Динамо точно могло бы устроить разгром середняка за 50-60 минут (собственно, это и случилось с Десной на стадионе им. В. Лобановского), но проект Роберто Де Дзерби находится на другом уровне развития. Пока что ему тяжело в матчах с подобными соперниками – как правило, из-за закрытой игровой позиции последних. Ворскла же неделю назад доказала, что против нынешних дончан вполне можно работать и с позиции силы, влалея мячом и инициативой. Вопрос лишь в том, способла ли так сыграть Десна.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Матвиенко (под вопросом), Степаненко (под вопросом), Педринью, Траоре, Мораес – Тотовицкий (под вопросом)

Не сыграют по другим причинам: Болбат (Десна; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Десна

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили – Майкон, Антонио – Тете, Марлос, Соломон – Сикан

Десна: Литовка – Сафронов, Ковтун, Селин, Картушов – Домбровский, Арвеладзе – Калитвинцев, Завийский, Юрченко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Как показал опыт последних двух матчей, без Тотовицкого атака Десны задыхается, хотя и с Андреем в основе проблем хватает. Выйдет ли он в старте – тот ещё вопрос, ведь хавбек только переболел коронавирусом. Впрочем, даже его появление на поле серьёзно расклады не изменит.

Конечно, Шахтер сейчас находится в тяжелой кадровой ситуации, да и в игровом плане есть вопросы, однако класс "горняков" почти не оставляет шансов северянам. Последнее фиаско подопечных Роберто Де Дзерби в УПЛ случилось два месяца назад, в Ужгороде – с тех пор они одержали 5 побед (над Зарей, СК Днепр-1 и Ворсклой) и расписали ничью с Динамо (разгромив киевлян в Суперкубке).

Дончане слишком сильны для своих оппонентов в чемпионате, а тем более для такой уязвимой Десны. Именно поэтому стоит ставить на победу Шахтера.