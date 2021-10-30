У попередніх сезонах цей поєдинок можна було б назвати центральним. Формально, він таким і залишається, однак раніше від Десни в матчах проти грандів очікували навіть не нічиї – чернігівці готові були перемагати їх! Щоправда, у Шахтаря вони не виграли жодного матчу в історії, а остання зустріч завершилась розгромом підопічних Олександра Рябоконя (0:4). Та і нічия трапилась лишень один раз, але у більшості випадків сіверяни давали дуже крутий бій.

В принципі, Десна і зараз зберігає міцний склад, здатний створити проблеми Шахтарю, але по результатах цієї здатності не помітно. Чернігівці не знають перемог у п'яти матчах поспіль, програвши три з них (двом Металістам і Зорі). Ті невдачі списали на жахливу оборону, однак в поєдинках з Минаєм і Олександрією провалилася й атака, яку так довго нахвалювали – сіверяни забили всього раз, створивши мінімальну кількість моментів. Як наслідок, команда опустилася на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Словом, колектив стрімко деградує.

Шахтар підходить до зустрічі в статусі другої команди чемпіонату, тримаючись на відстані в три залікових бали від Динамо. В таких умовах підопічні Роберто Де Дзербі не мають права на осічку, тож Десні не варто очікувати на глибоких резервістів у складі гранда – сьогодні вийде основа. Щоправда, донеччанам не допоможе частина лідерів, адже лазарет переповнений. Та і довго мучити "зірок" не можна, адже вже у середу необхідно грати з Реалом. Йомвірно, "гірники" намагатимуться вирішити усі питання з сіверянами якомога швидше.

Але чи вміє Шахтар вирішувати питання таким чином? Динамо точно могло б влаштувати розгром середняку за 50-60 хвилин (власне, це і сталося з Десною на стадіоні ім. В. Лобановського), однак проект Роберто Де Дзербі перебуває на іншому рівні розвитку. Поки що йому важко в матчах з подібними суперниками – як правило, через закриту ігрову позицію останніх. Ворскла ж тиждень тому довела, що проти нинішніх донеччан можна працювати і з позиції сили, володіючи м'ячем та ініціативою. Питання лише в тому, чи здатна так зіграти Десна.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Матвієнко (під питанням), Степаненко (під питанням), Педрінью, Траоре, Мораєс – Тотовицький (під питанням)

Не зіграють з інших причин: Болбат (Десна; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Десна

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі – Майкон, Антоніо – Тете, Марлос, Соломон – Сікан

Десна: Литовка – Сафронов, Ковтун, Селін, Картушов – Домбровський, Арвеладзе – Калітвінцев, Завійський, Юрченко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Як показав досвід останніх двох матчів, без Тотовицького атака Десни задихається, хоча і з Андрієм в основі проблем вистачає. Чи вийде він в старті – те ще питання, адже хавбек тільки-но перехворів коронавірусом. Втім, навіть його поява на полі серйозно розклади не змінить.

Так, Шахтар зараз перебуває у важкій кадровій ситуації, та і в ігровому плані є недопрацювання, однак клас "гірників" майже не залишає шансів сіверянам. Останнє фіаско підопічних Роберто Де Дзербі в УПЛ сталося аж два місяці тому, в Ужгороді – з того часу вони здобули 5 перемог (над Зорею, СК Дніпро-1 і Ворсклою) та розписали нічию з Динамо (розгромивши киян у Суперкубку).

Донеччани занадто сильні для своїх опонентів у чемпіонаті, а тим паче для такої вразливої Десни. Саме тому варто ставити на звитягу Шахтаря.