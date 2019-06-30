Шахтер благодаря голу Сикана минимально одолел ЦСКА в спарринге

Шахтер в контрольном матче одолел софийский ЦСКА со счетом 1:0. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтер – ЦСКА София стартовал в 11:55 по киевскому времени. Игра стала частью сборов в Германии, которыми действующие чемпионы Украины начали подготовку к новому сезону. Трансляция матча онлайн проходила на канале "Футбол 2", а также официальном сайте донецкого клуба.

Активнее поединок начали "горняки", новый наставник которых вновь применил формацию 4-1-4-1 с чемпионом мира Даниилом Сиканом на острие. Уже на 2-й минуте Манор Соломон накрутил трех защитников перед штрафной, но пробил мимо дальней штанги по диагонали. Почин партнера поддержал Сергей Болбат. Правый защитник дончан дважды опасно простреливал со своего фланга, но защитники "армейцев" вовремя сумели нейтрализовать угрозу.

Однако, гол в ворота вице-чемпиона Болгарии откровенно назревал. На 10-й минуте затяжная атака Шахтера, наконец, завершилась взятием ворот: удар Марлоса с близкого расстояния кипер ЦСКА сумел парировать, а дальше, после серии рикошетов, Виктор Коваленко пробил вдоль ворот, а Сикан подставил ногу на линии вратарской – 1:0.

Неожиданно гол немного успокоил игру. Болгары сумели оправиться лишь ближе к середине тайма и провели несколько опасных атак. В частности, Тельо опасно вырезал на Соу после провала правого фланга обороны "горняков", но гамбиец ударом головой не попал в ворота Андрея Пятова. А плотный удар со штрафного прошел над перекладиной ворот донетчан.

Новая вспышка в игре произошел под занавес первой половины игры. Сначала Сикан не сумел дотянуться до мяча после прострела Коваленко, а затем впервые напомнил о себе прорывом Исмаили, но мяч после его удара разминулся со штангой. В ответ ЦСКА забил на 44-й минуте после классной комбинации с забросом за спины Кривцову и Матвиенко, но арбитр отменил гол из-за офсайда – довольно сомнительного, кстати.

На последней минуте тайма Пятов едва не повторил печальную ошибку Александра Шовковского, опрометчиво выйдя из ворот почти к центру поля, но бразилец Эвандро не стал своим Миленко Ачимовичем для ветерана Шахтера.

На второй тайм, начало которого задержаломь из-за нелепых проблем с поливом газона, Луиш Каштру выпустил сразу 10 свежих игроков. Молодой форвард "горняков" Сикан стал единственным, кто продолжил играть со стартовых минут, хотя и его позже заменил Додо.

Кадровые метаморфозы отразились на качестве игры Шахтера. Новые исполнители долго пытались наладить рабочие связи, что не способствовало ни зрелищности поединка, ни появлению голевых моментов. Как следствие, активнее в дебюте тайма были "армейцы", однако реальных возможностей забить так и не смогли создать.

Нарушил спокойный ритм второго тайма форвард ЦСКА Соу. На 70-й минуте Али перед полукругом штрафной получил передачу от Атанасова, качнул защитника и неплохо пробивал в угол, но Алексей Шевченко сумел отразить этот удар. В ответ Сиприано решился на выстрел метров с 25-ти – над воротами.

Завершался спарринг серией атак Шахтера, стремившегося сделать свое преимущество в счете более убедительным. "Горняки" начали активно применять фланги, которыми постоянно подключались к атаке Додо и Бутко соответственно, но забить еще донетчане так и не сумели. Итак, минимальная победа Шахтера во втором спарринге в Германии, позволяющая чемпиону Украины с хорошим настроением возвращаться на родину.