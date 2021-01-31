"Горняки" столкнулись с очередным форс-мажором на сборе и вынуждены корректировать график подготовки ко второй части сезона.

Донецкий Шахтер на сборах в турецком Белеке уже в третий раз вынужден менять расписание товарищеских матчей.

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Напомним, сначала вместо Слована соперником "горняков" стал Силекс, а затем матч против Марибора пришлось отменять из-за вспышки коронавируса в словенской команде.

Похожая ситуация возникла и накануне. Товарищеский матч между командой Каштру и словенской Мурой не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков соперника, сообщает официальный сайт "оранжево-черных". Спарринг должен был сосоятся сегодня в 10:00. Таким образом, 31 января горняки сыграют только с Црвеной Звездой. Начало встречи в 16:00.

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