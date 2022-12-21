Ассистент Дарио Срны Карло Николини признался, что клуб мог усилиться двумя футболистами, которые сегодня стоят десятки миллионов евро.

"Двое ребят, которые очень хорошо выступили на чемпионате мира, уже были почти нашими. Это Йошко Гвардиол и Хулиан Альварес. Шахтер сейчас много работает на внутреннем рынке, потому что нелегко убедить иностранцев приехать в Украину при нынешней ситуации.

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Наша политика состоит в следующем. Шахтер ищет молодежь, чтобы вывести ее на новый уровень, а затем, возможно, продать. Сейчас нам сложно выдерживать конкуренцию с европейскими клубами в трансферной гонке. Да, наша команда часто ездит в Европу и тренируется в более безопасных регионах, но понятно, как сейчас иностранцы смотрят на Украину.

Многие итальянские инсайдеры открыли для себя новые имена на этом чемпионате мира, хотя в наших блокнотах они уже в течение трех лет", – цитирует Карло Николини TV Play.it.

Напомним, на ЧМ-2022 Хулиан Альварес забил 4 гола и в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Йошко Гвардиол и его Хорватия завоевали бронзовые медали.

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