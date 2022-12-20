Карло Николини, помощник Дарио Срны, поделился информацией по Арсеналу и командной дисциплине, которой должен придерживаться 21-летний вингер.

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"Мудрик, как и другие игроки, получил сообщение, что должен появиться 9 января на сборах в Анталии. Арсенал интересуется им, но мы не получали официальных заявок", – приводит слова Николини инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, Мудрик публично заявил о своем стремлении перейти в АПЛ, однако Шахтер отпугивает покупателей заоблачными ценниками. Срна и Палкин называли цифры от 60 до 100 млн евро. Также "горняки" хотели бы продлить контракт вингера, рассчитанный до конца 2026 года.

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