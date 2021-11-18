Нападающий аргентинского Ривер Плейт Хулиан Альварес действительно находится на радарах донецкого Шахтера. Трансфер, по словам главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, мог состояться еще летом.

"Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше.

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Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке. Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба", – цитирует итальянца официальный сайт клуба.

К слову, в сезоне-2021 Хулиан Альварес провел 16 матчей в Примере, в которых забил 15 мячей. Интерес к нему также проявляют Милан и мадридский Реал.

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