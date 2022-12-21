Асистент Даріо Срни Карло Ніколіні зізнався, що клуб міг підсилитися двома футболістами, які сьогодні коштують десятки мільйонів євро.

"Двоє хлопців, які дуже добре виступили на чемпіонаті світу, вже були майже нашими. Це Йошко Гвардіол і Хуліан Альварес. Шахтар зараз багато працює на внутрішному ринку, тому що нелегко переконати іноземців приїхати в Україну при теперішній ситуації.

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Наша політика полягає в наступному. Шахтар шукає молодь, щоб вивести її на новий рівень, а потім, можливо, продати. Зараз нам складно витримувати конкуренцію з європейськими клубами у трансферних перегонах. Так, наша команда часто їздить у Європу і тренується у безпечніших регіонах, але зрозуміло, як зараз іноземці дивляться на Україну.

Чимало італійських інсайдерів відкрили для себе нові імена на цьому чемпіонаті світу, хоча в наших блокнотах вони вже протягом трьох років", – цитує Карло Ніколіні TV Play.it.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Хуліан Альварес забив 4 голи і у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу. Йошко Гвардіол та його Хорватія здобули бронзові медалі.

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