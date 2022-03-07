"Я знаю, что сейчас никому не до футбола, но каждый должен работать и помогать Украине сегодня, сколько может. Вчера поговорил со всеми нашими бразильцами, они все прекрасно восприняли.

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Если будут хорошие предложения, мы их будем продавать или отдавать в аренду. Самое главное сегодня – чтобы они не сидели дома и не теряли время. Мы помогли, сколько могли", – сказал Срна в комментарии Денисов Time.

Напомним, Шахтер уже успел эвакуировать из Украины всех своих легионеров и тренера Роберто Де Дзерби.

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