"Я знаю, що зараз нікому не до футболу, але кожен повинен працювати та допомагати Україні сьогодні, скільки може. Вчора поговорив з нашими всіма бразильцями, вони все прекрасно сприйняли.

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Якщо будуть хороші пропозиції, ми будемо їх продавати або віддавати в оренду. Найголовніше сьогодні – щоб вони не сиділи вдома та не втрачали час. Ми допомогли, скільки могли", – сказав Срна у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, Шахтар вже встиг евакуювати з України усіх своїх легіонерів та тренера Роберто Де Дзербі.

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