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Шахтер – Вольфсбург: матч в Харькове вызвал ажиотаж среди болельщиков

08:27 168 Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: матч в Харькове вызвал ажиотаж среди болельщиков
Фанаты Шахтера / Фото из открытых источников

Шахтер отчитался о большом спросе на билеты на домашний матч 1/8 Лиги Европы против Вольфсбурга.

 

За первые три дня свободной продажи уже реализовано 10 тысяч билетов, информирует официальный твиттер "горняков".

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Это гарантирует заполнение четверти мест на стадионе Металлист, хотя до ответного матча в Харькове остается еще две недели. Сначала (12 марта) Шахтеру придется поехать в Германию и попытаться обеспечить себе хороший плацдарм для прохода в следующую стадию Лиги Европы.

Напомним, в 1/16 финала команда Луиша Каштру одолела Бенфику. На домашний матч "горняков" против португальцев собралось чуть больше половины стадиона Металлист – 24 429 зрителей.

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Шахтер Шахтер футбольные фанаты Лига Европы билеты на футбол Шахтер - Вольфсбург
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