Президент Шахтера Ринат Ахметов подытожил 2023 год, а также рассказал, чего ждет от своей команды в 2024-м.

"Поддерживать Украину и украинцев столько, сколько потребуется для победы, – это наша главная и самая ответственная миссия сегодня. За 22 месяца полномасштабной войны нами было направлено почти 7 миллиардов гривен на помощь стране, украинским военным и мирным людям. Мы обеспечиваем защитников Украины тем, что необходимо на фронте, помогаем в реабилитации раненых воинов, заботимся о защитниках Азовстали и их семьях, оказываем гуманитарную поддержку населению, и я хочу заверить, что эта помощь будет продолжена.

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Для Шахтера 2023 стал годом борьбы и побед. Клуб и команда боролись не только с соперниками на футбольном поле, но и с вызовами, которые бросает нам война. И я благодарен всем – тренерам, футболистам, административному и медицинскому персоналу команды, менеджменту и сотрудникам клуба – за то, что не опустили руки и вместе преодолевали сложности и держали высокий европейский уровень во всем: в игре, в результатах, в организации всех процессов .

Благодаря этому Шахтер победил в чемпионате Украины и завоевал 14-й титул в своей истории. Это чемпионство, наверное, самое тяжелое и ценное для нашего клуба. Но главное, что команда собственной игрой дарила яркие эмоции миллионам украинцев, ведь такие моменты счастья жизненно необходимы каждому из нас.

Уверен, что 2024-й принесет нам новые победы! И пусть, прежде всего, это будет наша общая победа – победа в войне и возвращение мира на украинскую землю. Я верю, что мы непременно победим, что Украина будет свободной и независимой, сильной и преуспевающей страной!

А Шахтер, как всегда, будет ставить себе самые высокие цели – прославлять Украину своими успехами на европейской арене, дарить болельщикам хорошую игру и новые трофеи. Знаю, что команда будет делать все возможное, чтобы украинцы могли ею гордиться", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

Напомним, в групповом турнире Лиги чемпионов Шахтер занял третье место, добыв путевку в Лигу Европы, где "горняки" сыграют против Марселя. В чемпионате Украины Шахтер занимает 4 место, но по потерянным очкам является лидером турнирной таблицы УПЛ.

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