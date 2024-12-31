Президент Шахтаря Рінат Ахметов підсумував 2023 рік, а також розповів, чого чекає від своєї команди у 2024-му.

"Підтримувати Україну й українців стільки, скільки буде потрібно для перемоги, – це наша головна та найвідповідальніша місія сьогодні. За 22 місяці повномасштабної війни нами було спрямовано майже 7 мільярдів гривень на допомогу країні, українським військовим і мирним людям. Ми забезпечуємо захисників України тим, що необхідно на фронті, допомагаємо в реабілітації поранених воїнів, дбаємо про захисників Азовсталі та їхні родини, надаємо гуманітарну підтримку населенню. І я хочу запевнити, що ця допомога триватиме.

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Для Шахтаря 2023 рік став роком боротьби та перемог. Клуб і команда боролися не лише із суперниками на футбольному полі, а ще й із викликами, які кидає нам війна. І я вдячний усім – тренерам, футболістам, адміністративному та медичному персоналу команди, менеджменту і співробітникам клубу – за те, що не опустили руки та разом долали складнощі і далі тримали високий європейський рівень у всьому: у грі, у результатах, в організації всіх процесів.

Завдяки цьому Шахтар переміг у чемпіонаті України і здобув 14-й титул у своїй історії. Це чемпіонство, напевно, найважче та найцінніше для нашого клубу. Але головне, що команда власною грою дарувала яскраві емоції мільйонам українців, адже зараз такі моменти щастя життєво необхідні кожному з нас.

Упевнений, що 2024 рік принесе нам нові перемоги! І нехай, насамперед, це буде наша велика спільна перемога – перемога у війні та повернення миру на українську землю. Я вірю, що ми неодмінно переможемо, що Україна буде вільною і незалежною, сильною і процвітаючою країною!

А Шахтар, як завжди, ставитиме собі лише найвищі цілі – прославляти Україну своїми успіхами на європейській арені, дарувати вболівальникам гарну гру та нові трофеї. Знаю, що команда робитиме все можливе, щоб українці могли нею пишатися", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у груповому турнірі Ліги чемпіонів Шахтар посів третє місце, здобувши путівку до Ліги Європи, де "гірники" зіграють проти Марселя. У чемпіонаті України Шахтар посідає 4 місце, але за втраченими очками є лідером турнірної таблиці УПЛ.

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