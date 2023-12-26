"Как и каждая команда мы хотим как можно лучше развиваться. Иногда для этого нужна свежая кровь, определенные характеристики, дополнительные качества. Если мы сделаем какие-то шаги на трансферном рынке, то это потому, что хотим иметь особые качества вдобавок к уже имеющимся.

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Есть несколько недель, мы над этим работаем. Надеюсь, удастся сделать так, чтобы наша команда стала еще сильнее. Еще не знаю деталей, но надеюсь, что мы сделаем следующий шаг для нашего развития – благодаря не только текущей работе, но и трансферам.

Из-за ситуации в стране и ее нынешнего восприятия людьми клубу трудно найти игроков и убедить на переезд. Надеюсь, мы сделаем следующий шаг, чтобы привлечь футболистов, которые наблюдали за нами в ЛЧ и видели, что мы сможем добиться успеха", – цитирует Пушича клубная пресс-служба Шахтера.

К слову, на зимний перерыв "горняки" пошли на четвертой строчке УПЛ. Подопечные Пушича имеют в своем активе 31 турнирный пункт после 15 матчей.

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