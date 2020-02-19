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Шахтер – Бенфика: прогноз на матч Лиги Европы

10:43 124 Читати українською
Шахтер – Бенфика: прогноз на матч Лиги Европы
Шахтер – Бенфика: прогноз на матч Лиги Европы 20 февраля 2020

Шахтер примет Бенфику в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Бенфика состоится 20 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Шахтер – Бенфика прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

В первом поединке двухматчевого противостояния букмекеры отдают небольшое предпочтение украинской команде. Специалисты William Hill победу "горняков" оценивают коэффициентом 2.40. На успех португальцев предлагают поставить за 2.90. Ничья – 3.30.

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Авторитетная контора BWin солидарна с коллегами, выставив практически такие же коэффициенты. Домашний успех Шахтера представлен коэффициентом 2.35, а вероятная победа Бенфики котируется 2.90. Тогда как ничья – 3.30.

По мнению букмекеров, большого количества голов ждать не придется. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить с коэффициентом 2.00, а на соответствующий тотал меньше – за 1.75.

Напомним, обе команды начинали еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но по итогам группового турнира опустились в турнир рангом пониже. К слову, ответный матч в Португалии пройдет 27 февраля.

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