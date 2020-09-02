"Нужен ли период для восстановления после долгого сезона? Все нормально, хотя и были в конце неприятные матчи. Но это жизнь футболиста. Мы должны уметь принимать как победы, так и поражения. Тем более, сейчас сменили обстановку и приехали в сборную. Все прекрасно, мы готовы к игре.

Украина – Швейцария: команда Шевченко потерпела очередную потерю перед матчем Лиги наций

Сильные стороны Швейцарии? Мы изучили соперника и знаем их тактику. Это сильная команда, здесь нет индивидуальностей. Да, есть игроки из Италии и Англии, против некоторых из них я играл в еврокубках. Но это команда тренера, который поднял эту команду на высокий уровень", – сказал Пятов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится уже завтра, 3 сентября, на стадионе Арена Львов. Начало матча в 21:45.

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