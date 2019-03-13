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Шахтер анонсировал презентацию новичков – "горняки" представят Тете и Маркоса Антонио

16:28 54 Читати українською
Шахтер анонсировал презентацию новичков – "горняки" представят Тете и Маркоса Антонио
Тете / ФК Шахтер

14 марта состоится официальная презентация новичков Шахтера Маркоса Антонио и Тете.

Шахтер официально представит зимних новичков команды Маркоса Антонио и Тете. Презентация футболистов состоится 14 марта в 15:00 в отеле "Плаза", сообщает пресс-служба клуба.

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Добавим, что Маркос Антонио уже получил 88 номер, но об условиях его трансфера информация не сообщается. Переход Тете в состав "горняков" обошелся в 24 млн евро, рассказал агент футболиста Пабло Буэно.

Напомним, что в субботу, 16 марта, Шахтер приедет в гости к луганской Заре. Начало матча в 17:00.

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Шахтер Шахтер Маркос Антонио Маркос Антонио Тете Тете
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