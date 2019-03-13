Шахтер анонсировал презентацию новичков – "горняки" представят Тете и Маркоса Антонио

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Динамо – Челси: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
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Худший четвертьфинал Испании в Лиги чемпионов за 9 или 14 лет – хорошая примета для Ювентуса и новые короли ЕвропыЛига чемпионов — 17:13 42
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Динамо – Челси: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Александра ХацкевичаЛига Европы — 16:12 109
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"Романчук програв конкуренцію у збірній Польщі". Чому Костевич у Леху – під загрозою, а до Шевченка – велика повагаИнтервью — 16:00 220
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Зінченко vs Коноплянка в ЛЧ: ідеальний дует з героєм матчу та гольові атаки проти єдиного удару в площину та псевдошансуЛига чемпионов — 14:20 336