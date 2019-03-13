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Шахтар анонсував презентацію новачків – "гірники" представлять Тете та Маркоса Антоніо

16:24 510 Читать на русском
Шахтар анонсував презентацію новачків – "гірники" представлять Тете та Маркоса Антоніо
Тете / ФК Шахтар

14 березня відбудеться офіційна презентація новачків Шахтаря Маркоса Антоніо та Тете.

Шахтар офіційно представить зимових новачків команди Маркоса Антоніо та Тете. Презентація футболістів відбудеться 14 березня о 15:00 в отелі "Плаза", повідомляє прес-служба клубу.

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Додамо, що Маркос Антоніо вже отримав 88 номер, але про умови його трансферу інформація не повідомляється. Перехід Тете у стан "гірників" обійшовся у 24 млн євро, розповів агент футболіста Пабло Буено.

Нагадаємо, що в суботу, 16-го березня, Шахтар завітає в гості до луганської Зорі. Початок матчу о 17:00.

Теги
Шахтар Шахтар Маркос Антоніо Маркос Антоніо Тете Тете
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