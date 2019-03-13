Шахтар анонсував презентацію новачків – "гірники" представлять Тете та Маркоса Антоніо

14 березня відбудеться офіційна презентація новачків Шахтаря Маркоса Антоніо та Тете.

Шахтар офіційно представить зимових новачків команди Маркоса Антоніо та Тете. Презентація футболістів відбудеться 14 березня о 15:00 в отелі "Плаза", повідомляє прес-служба клубу.

Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубу

Додамо, що Маркос Антоніо вже отримав 88 номер, але про умови його трансферу інформація не повідомляється. Перехід Тете у стан "гірників" обійшовся у 24 млн євро, розповів агент футболіста Пабло Буено.

Нагадаємо, що в суботу, 16-го березня, Шахтар завітає в гості до луганської Зорі. Початок матчу о 17:00.