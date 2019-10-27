Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 12-го тура УПЛ принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер прошёл первые одиннадцать туров без всякой потери очков, при этом забив 36 голов и пропустив всего шесть. "Горняки" в текущем сезоне УПЛ всего четыре раза отгрузили в ворота соперников менее трёх мячей, а Колос неделю назад пропустил пять ещё в первом тайме – как следствие, подопечные Луиша Каштру идут на первом месте с отрывом от Динамо в 10 зачётных баллов. Учитывая тот факт, что Классическое состоится через две недели, можно не сомневаться в мотивации дончан – если они удержат свой гандикап до дерби и выиграют его, то на "оранжево-чёрных" можно будет вешать золотые медали уже в ноябре.

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Впрочем, все эти успехи чемпионов не означают, что против них нельзя играть. Один из самых сложных поединков сезона Шахтер провел против Десны, которая похожа на Александрию по стилю – там дончане забили всего один и гол, при этом упустив инициативу после перерыва. Тот же Колос, несмотря на шесть пропущенных мячей, создал ряд неплохих моментов, о чём Коноплянка сказал ковалёвцам сразу после финального свистка. Александрия тоже заставляла чемпиона пропотеть, в первом туре выиграв первый тайм – правда, потом подопечные Владимира Шарана получили сразу три гола. Да и тот же матч против Динамо Загреб на выходных показал слабости дончан в обороне, поэтому бояться не нужно. Нужно действовать.

Статистика противостояния

Всего: 24 матча, 21 победа Шахтера, 2 ничьи, 1 победа Александрии, разница мячей 49-16.

В Премьер-лиге: 19 матчей (17, =1, -1, 39-13)

Благо, Александрию сейчас нельзя назвать командой, для которой громкие имена являются авторитетом. В Лиге Европы "жёлто-черные" дали достойный бой на выезде с Вольфсбургом, отобрали очки у Гента, а во Франции во вполне ровной и симатичний игре они расписали ничью против Сент-Этьена. Бронзовый призёр УПЛ выглядит очень дисциплинированно и быстро, что позволяет не только радовать фанатов в еврокубках, но и надеяться на продолжение вечеринки в следующем сезоне – до третьей позиции в чемпионате подопечным Владимира Шарана не хватает всего трёх очков, а Десна опережает александрийцев всего на одно – правда, черниговцы в текущем туре будут играть со Львовом, но дальше их ждут два матча с грандами.

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"Жёлто-черные" один поединок против топа во втором круге уже сыграли, неделю назад уступив Динамо на выезде. В целом, тот поединок проходил ровно – Александрия дала киевлянам очень тяжёлый бой, но прогорела на низкой реализации (команда даже равным себе забивает мало) и работе на правом фланге. В частности, провисает позиция Пашаева, который довольно часто допускает простые позиционные ошибки (особенно это было заметно с Сент-Этьеном) – да и Лучкевич в топ-матчах совсем бледный. Учитывая тот факт, что слева у Шахтера собрано главное ударное созвездиея УПЛ, это проблема.

Самые результативные матчи – 5 голов

20.04.2003. 21-й тур чемпионата Украины-2002/2003

Шахтер – Александрия – 5:0



29.10.2011.21-й тур чемпионата Украины-2011/2012

Александрия – Шахтер – 2:3



07.11.2015.13-й тур чемпионата Украины-2015/2016

Александрия – Шахтер – 2:3

Кадровая ситуация

Травмированные: Пихалёнок (Шахтер)

Дисквалифицированы: Безбородько (Александрия)

Не попали в заявку: Болбат, Матвиенко (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Александрия

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили – Степаненко, Патрик – Соломон, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Ситало

"Изюминки"

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года уже 40 матчей подряд (+35= 5). На своём поле – 24 игры (+20=4).

– Голевая серия "оранжево-чёрных" в УПЛ продолжается с 28 апреля этого года в течение 18 матчей (53 мяча).

– Победный сериал "горняков" в УПЛ с 26 мая продолжается уже 13 матчей (43 мяча).

– "Горняки" в УПЛ не пропускают голов в течение 364-х минут.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Тягаться с Шахтером в Харькове прямо сейчас нереально. На ОСК "Металлист" дончане забили 22 из 36 голов в УПЛ, в каждом из пяти поединков отгрузив сопернику не менее трёх мячей – той же Заре даже такого количества голов в ворота Пятова не хватило, чтобы зацепиться хотя бы за ничью. Александрия же вообще редко одерживает положительный результат в матчах против Шахтера, поэтому можно прогнозировать непростую, но эффектную победу чемпионов.

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