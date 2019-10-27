Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 12-го туру УПЛ приймає Олександрію. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар пройшов перші одинадцять турів без жодної втрати очок, при цьому забивши 36 голів та пропустивши всього шість. "Гірники" у поточному сезоні УПЛ всього чотири рази відвантажили у ворота суперників менше трьох м'ячів, а Колос тиждень тому пропустив п'ять ще у першому таймі – як наслідок, підопічні Луїша Каштру йдуть на першому місці з відривом від Динамо в 10 залікових балів. Враховуючи той факт, що Класичне відбудеться за два тижні, можна не сумніватися у мотивації донеччан – якщо вони втримають свій гандикап до дербі й виграють його, то на "помаранчево-чорних" можна буде вішати золоті медалі вже у листопаді.

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Втім, всі ці успіхи чемпіонів не означають, що проти них не можна грати. Один з найскладніших поєдинків сезону Шахтар провів проти Десни, яка схожа на Олександрію за стилем – там донеччани забили всього один і гол, при цьому втративши ініціативу по перерві. Той же Колос, попри шість пропущених м'ячів, створив ряд непоганих моментів, про що Коноплянка сказав ковалівцям одразу по фінальному свистку. Олександрія теж змушувала чемпіона пропотіти, у першому турі вигравши перший тайм – щоправда, потім підопічні Володимира Шарана отримали аж три голи. Та й той же матч проти Динамо Загреб на вихідних показав слабкощі донеччан в обороні, тож боятися не потрібно. Потрібно діяти.

Статистика протистояння

Всього: 24 матча, 21 перемога Шахтаря, 2 нічиї, 1 перемога Олександрії, різниця м’ячів 49-16.

У Прем’єр-лізі: 19 матчів (+17, =1, -1, 39-13)

Благо, Олександрію нині не можна назвати командою, для якої гучні імена є авторитетом. В Лізі Європи "жовто-чорні" дали гідний бій на виїзді з Вольфсбургом, відібрали очки в Гента, а у Франції в цілком рівній і симатичній грі вони розписали нічию проти Сент-Етьєна. Бронзовий призер УПЛ виглядає дуже дисципліновано і швидко, що дозволяє не тільки тішити фанатів у єврокубках, а й сподіватися на продовження вечірки в наступному сезоні – до третьої позиції в чемпіонату підопічним Володимира Шарана не вистачає всього трьох очок, а Десна випереджає олександрійців всього на одне – щоправда, чернігівці в поточному турі гратимуть зі Львовом, але далі на них чекають два матчі з грандами.

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"Жовто-чорні" один поєдинок проти топа в другому колі вже відіграли, тиждень тому поступившись Динамо на виїзді. Загалом, той поєдинок проходив рівно – Олександрія дала киянам дуже важкий бій, але прогоріла на низькій реалізації (команда навіть рівним собі забиває мало) та роботі на правому фланзі. Зокрема, провисає позиція Пашаєва, який доволі часто припускається простих позиційних помилок (що яскраво продемонстрував Сент-Етьєн) – та й Лучкевич у топ-матчах зовсім блідий. Враховуючи той факт, що зліва у Шахтаря зібрано головне ударне сузір'я УПЛ, це проблема.

Найрезультативніші матчі – 5 голів

20.04.2003. 21-й тур чемпіонату України-2002/2003

Шахтар – Олександрія – 5:0



29.10.2011.21-й тур чемпіонату України-2011/2012

Олександрія – Шахтар – 2:3



07.11.2015.13-й тур чемпіонату України-2015/2016

Олександрія – Шахтар – 2:3

Кадрова ситуація

Травмовані: Піхальонок (Шахтар)

Дискваліфіковані: Безбородько (Олександрія)

Не потрапили до заявки: Болбат, Матвієнко (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Олександрія

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Соломон, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Сітало

"Родзинки"

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 40 матчів поспіль (+35=5). На своєму полі – 24 гри (+20=4).

– Гольова серія "помаранчево-чорних" в УПЛ триває з 28 квітня цього року протягом 18 матчів (53 м’ячі).

– Переможний серіал "гірників" в УПЛ з 26 травня триває вже 13 матчів (43 м’ячі).

– "Гірники" в УПЛ не пропускають голів впродовж 364-х хвилин.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Тягатися з Шахтарем у Харкові прямо зараз нереально. На ОСК "Металіст" донеччани забили 22 з 36 голів в УПЛ, в кожному з п'яти поєдинків відвантаживши супернику не менше трьох м'ячів – тій же Зорі навіть такої кількості голів у ворота Пятова не вистачило, щоб зачепитися бодай за нічию. Олександрія ж взагалі рідко здобуває позитивний результат в матчах проти Шахтаря, тож можна прогнозувати непросту, але ефектну перемогу чемпіонів.

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