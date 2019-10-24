Тайсон попал в команду недели FIFA вместе со звездами Барселоны, ПСЖ и Боруссии Д

Лидер донецкого Шахтера Тайсон стал одним из самых эффективных игроков прошлого уикенда в европейских чемпионатах.

Культовый футбольный симулятор FIFA опубликовал свою версию символической сборной недели, в которую попал и представитель "горняков".

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Тайсон вместе с Дани Парехо (Валенсия) и Абдулайе Дукуре (Уотфорд) сформировал линию полузащиты команды. Также в сборную вошли такие звезды как Матс Хуммельс (Боруссия Д), Антуан Гризманн (Барселона) и Анхель Ди Мария (ПСЖ).

Напомним, Тайсон в матче 11 тура УПЛ против Колоса отметился двумя голами и одним ассистом, став одним из главных героев уверенного разгрома (6:0).

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