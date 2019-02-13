Шахтер – Айнтрахт: прогноз на матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер сыграет с франкфуртским Айнтрахтом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Айнтрахт состоится 14 февраля в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Шахтер – Айнтрахт, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Донецкая команда считается незначительным фаворитом домашней части противостояния. Авторитетная контора William Hill на победу Шахтера в Харькове предлагает коэффициент 2.3. Тогда как на выигрыш Айнтрахта – 3, а на ничью – 3.4.

Специалисты Bwin еще больше верят в чемпиона Украины. Викторию Шахтера оценивают коэффициентом 2.2, на успех гостей дают 3.2, а на ничью – 3.3. Команда Паулу Фонсеки имеет хорошие шансы на домашнюю победу.

Правда, выход в 1/8 финала турнира прогнозируют Айнтрахту, который сейчас претендует на зону Лиги чемпионов в Бундеслиге. Bwin оценивает победу Франкфурта по сумме двух матчей в 1.61, а попадание Шахтера в следующий раунд – в 2.2.

Соперники играют в открытый резкий футбол, но букмекеры полагают, что матч на ОСК Металлист не будет результативным. На стандартный тотал больше 2,5 William Hill дает коэффициент 1.91, а на соответствующий тотал меньше можно поставить за 1.8.

Напомним, что Шахтер вылетел в Лигу Европы, заняв 3 место в группе Лиги чемпионов с Манчестер Сити, Лионом и Хоффенхаймом, а Айнтрахт попал в плей-офф турнира, выиграв квартет с Лацио, Аполлоном и Марселем с максимальным количеством очков.

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